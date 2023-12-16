باحث في العلاقات الدولية: كلما اقتربت الانتخابات الأمريكية كلما زاد الضغط على “بايدن” لإيجاد حل للصراع في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور “علي العنزي”، أن الانتخابات الأمريكية تشكل عامل ضغط مهم على إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من أجل إيجاد حل أو أفق سياسي لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ورطت نفسها بالدعم المطلق لإسرائيل، على حساب سمعتها في الأوساط الدولية.

وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، استطاعت أن تغير بعض وجهات النظر الغربية باتجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة.