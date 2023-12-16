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القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بدهب.. وتعامل فوري معه

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

سقط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وفق ما صرح به شهود عيان لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

الجسم الطائر سقط على بعد كيلو ونصف تقريبا من شواطئ مدينة دهب.

ورصدت الدفاعات الجوية المصرية، الجسم الطائرا قبالة سواحل مدينة دهب، وتعاملت معه على الفور، وأسقطته.
فيما انتقلت فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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