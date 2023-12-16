وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الديوان الأميري بالكويت، السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عاما.



وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت"، ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).



ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بسبب وعكة صحية طارئة.



وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2020، خلفا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

