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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

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الملك وولي العهد يعزيان آل صباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،...

2375811b5a.jpg الرياض :
4b324dca52.jpg03 جمادى الآخرة 1445 هـ

مغادرة طائرتين سعوديتين لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتي الإغاثة الـ 29 والـ 30، متجهتان إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1445 هـ

انتزاع 733 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1445 هـ

اجتماع استثنائي عربي لمكافحة الإرهاب

بدأت، أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة...

icon-byline.pngالقاهرة: دوت الخليج
icon-clock.png19 جمادى الأولى 1445 هـ

مستهدفات ومبادرات باجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،...

icon-byline.pngالدوحة: واس
icon-clock.png19 جمادى الأولى 1445 هـ

الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة،...

icon-byline.pngالكويت: دوت الخليج
icon-clock.png15 جمادى الأولى 1445 هـ

قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة

عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة...

icon-byline.pngالقاهرة: دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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