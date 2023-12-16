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الملك وولي العهد يعزيان آل صباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،...
مغادرة طائرتين سعوديتين لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتي الإغاثة السعودية الـ 29 والـ 30، متجهتان إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...
انتزاع 733 لغما في اليمن خلال أسبوع
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر...
اجتماع استثنائي عربي لمكافحة الإرهاب
بدأت، أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة...
مستهدفات ومبادرات باجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري
رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،...
الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة،...
قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة
عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة...
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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