وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الملك وولي العهد يعزيان آل صباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1445 هـ 03 جمادى الآخرة 1445 هـ مغادرة طائرتين سعوديتين لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتي الإغاثة السعودية الـ 29 والـ 30، متجهتان إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1445 هـ 03 جمادى الآخرة 1445 هـ انتزاع 733 لغما في اليمن خلال أسبوع تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1445 هـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ اجتماع استثنائي عربي لمكافحة الإرهاب بدأت، أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1445 هـ 19 جمادى الأولى 1445 هـ مستهدفات ومبادرات باجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،... الدوحة: واس الدوحة: واس 19 جمادى الأولى 1445 هـ 19 جمادى الأولى 1445 هـ الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة،... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 15 جمادى الأولى 1445 هـ 15 جمادى الأولى 1445 هـ قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1445 هـ 12 جمادى الأولى 1445 هـ

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