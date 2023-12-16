السيرة الذاتية لـ أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما.

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

وأذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

السيرة الذاتية لأمير دولة الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020 م.

وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006 م.

تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003 م.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994 م.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991 م.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 م.

مواليد 25 يونيو 1937 م.

الحالة الإجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

الديوان الأميري في الكويت

وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.