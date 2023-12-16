أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 107 مرات خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت 19 مدينة وقرية تابعة للمنطقة107 مرات، خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأوضح مالاشكو، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت أن عدة بلدات في زابوروجيا تعرضت للقصف 107 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية .

وأضاف أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 19 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابولي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.

وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحر الأسود، والمتوسط وآزوف.

وذكرت القوات البحرية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. مضيفة أن روسيا تحتفظ أيضًا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.