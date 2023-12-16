بالصور- حريق هائل في محل تجاري ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، صباح اليوم السبت، في أحد المحلات التجارية، بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في محل أدوات كهربائية كائن بشارع عبدالسلام عارف أمام مقر البريد، فجرى التوجيه بانتقال قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارات الإطفاء، ترافقها قوات الحماية المدنية، لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المحل، قبل امتدادها للمنازل والمباني المجاورة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.