"أسنان عين شمس" تحصل على الاعتماد الدولي لعدد من البرامج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

حصلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس برنامج طب الأسنان الإكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم والأسنان من منظمة "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان في مصر والشرق الأوسط تحصل على اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

كانت الكلية قد تواصلت مع منظمة AQAS الألمانية بوصفها إحدى الهيئات الدولية المميزة والتي تعتمد على اعتماد جودة العملية التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الأوروبية ESG ومعايير التعليم العالي الأوروبية EHEA.

وتم التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020 وتمت الموافقة على المشروع في أبريل 2021 ضمن أفضل مشاريع على مستوى كليات الجامعة لتكون كليه طب الأسنان جامعة عين شمس هي أول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي على مستوى الجمهورية.

وتعتمد إجراءات الاعتماد والقرار على المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في هيئة التعليم العالي الأوروبية "ESG".

كما تعتبر هذه الخطوة الرائدة بداية إيجابية للتحفيز على اعتماد البرامج التعليمية بجميع كليات الجامعات المصرية مما سيترتب عليه شراكات مثمرة مع جامعات خارجية أخرى.

وتعد منظمة "AQAS" مؤسسة ألمانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الألماني "GAC" منذ عام 2001 وعضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي "ENQA" وهي مدرجة في السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي "EQAR".

كما تعد منظمة "AQAS" إحدى الهيئات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE.

ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.