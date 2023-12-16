هيئة الدواء تعلن أفضل وقت لتناول الفيتامينات - دليل إرشادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلًا لأفضل وقت لتناول الفيتامينات، مؤكدة أنه من الضروري أن يحصل الجسم على الفيتامينات التي يحتاجها.

ونصحت الهيئة، في الدليل، بضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية أولًا قبل تناول أي فيتامينات للتأكد من حاجة الجسم إليها والجرعات التي يمكن الحصول عليها.

وبحسب الهيئة، يعتمد أفضل وقت لتناول الفيتامينات على نوع الفيتامين الذي يتم تناوله، فهناك بعض الفيتامينات التي يفضل تناولها على معدة فارغة، وأخرى ينصح بتناولها أثناء تناول الطعام، وأخرى في المساء، ويرجع ذلك إلى اختلاف طريقة امتصاص كل فيتامين في الجسم.