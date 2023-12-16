إعلان جدول وآليات امتحانات المستوى الرفيع والأنشطة بالمرحلة الابتدائية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جداول امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024، بعد أن صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عليها، والمقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وتنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي "رسمي وخاص" على مدار خمسة أيام اعتبارًا من السبت الموافق 13 يناير المقبل وتنتهي الأربعاء الموافق 17 يناير، ويجري امتحان المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات قبل انطلاق الامتحانات النظرية بأسبوع طبقًا لآليات إدارة المدرسة، ويجري تقييم مادة القيم واحترام الآخر بإجراء تقويم تكويني عن طريق معلم المادة، باستخدام مقياس الأداء، كما يجري تقييم مواد التربية الرياضية، والفنية، والموسيقية، وأنشطة التوكاتسو عن طريق معلم المادة بـ "اجتاز، أو لم يجتاز".

كما تنطلق امتحانات مدرسة الفصل الواحد اعتبارًا من 13 يناير وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 17 يناير، على أن يجري امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التكوين المهني، ومادة المشروعات قبل الامتحانات النظرية بأسبوع شفهيًا بواسطة معلم المادة، ويجري امتحان "الصف الثاني" على مدار يومين بداية من السبت الموافق 13 يناير وحتى والأحد 14 يناير، ومدرسة الفصل الواحد، ومدرسة الفصل الواحد الصفوف "الرابع والسادس" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الثلاثاء 16 يناير، ومدرسة الفصل الواحد "الصف الخامس" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الثلاثاء 17 يناير ، لمدة خمسة أيام.

وتنطلق امتحانات مدرسة الصم وضعاف السمع "الصف الرابع والسادس والسابع والثامن سمعي" يوم السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، لمدة خمسة أيام، ويجري تقييم الأنشطة " الفنية، الرياضية، الحاسب الآلي" قبل الامتحانات النظري، وتقييم الأنشطة الاختيارية عمليًا بوقت كافي، كما يجري الامتحان العملي لمادة العلوم قبل الامتحانات النظرية بأسبوع.