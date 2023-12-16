لحجبها عن الجمهور.. مصادرة 1.5 طن سكر بأحد السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وضبط أي محاولات تلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن مصادرة 1560 كيلو جرام سكر بإحدى السلاسل التجارية الشهيرة في الإسكندرية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جرى مصادرة سلعة السكر المدعم لحجبه عن التداول وامتناع القائمين على المحال عن البيع بسعر 27 جنيها بهدف إحداث أزمة في تواجد سلعة السكر.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.

وأكد المحافظ على استمرار حملات المتابعة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأشار إلى الضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار تلك السلع أو التربح من بيعها في السوق السوداء.