كان صاحب بصمة فريدة في التطوير.. نبذة عن حياة أمير دولة الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد نواف الأحمد جابر الصباح، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له، بعدما قطع التلفزيون بثه البرامج وأذاع القرآن الكريم: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

من هو نواف الصباح؟

يعد الشيخ نواف الصباح هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي ولد في يونيو 1937، يبلغ من العمر نحو 86 عامًا، وهو متزوج وله أربعة أولاد وابنة.

نواف الجابر الصباح، هو لأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وتولى ولاية العهد لتقلد مقاليد الحكم وفق المادة الرابعة من دستور الكويت، إذ أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ويكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وسُمي وليًا للعهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام ذاته بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب.

وتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003، إضافة لحقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

كما تقلد منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994، وتم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

وبعدما تولى منصب وزير الدفاع 26 يناير 1988، تمكن من تطوير العمل بشقيه العسكري والمدني، فضلًا عن إنه عمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع، ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية".

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978، خلفًا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.

تقلد منصب محافظ لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962، حول الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محافظة حولي من قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية، تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، إذ تولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عامًا.

وأولى إيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي، اهتمامًا كبيرًا.

كما حرص أيضا على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودا، تنص على تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات.

يشار إلى الشيخ نواف نشأ في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، والتي كان من بينها المدرسة المباركية.