بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالمنوفية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور" لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - سيارة ربع نقل"بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما).

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرتي (قسم شرطة منوف، مركز شرطة شبين الكوم)، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.