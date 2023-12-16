ضربه بالنار.. تجديد حبس المتهم بقتل جاره في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بإطلاق الرصاص عليه بسبب خلافات في الصف.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه حدثت مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة، على إثرها استل سلاحه، وأطلق الرصاص عليه، وسقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات قديمة بينهما، فقام بإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص بإحدى قرى مركز الصف.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "سيد.م.ع" 39 سنة بطلق ناري بسبب خلافات قديمة بينه وبين آخر.