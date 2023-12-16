نائب بالأقصر: مشروعات الدولة لدعم القرى أدت لظهور طوابير كبيرة بالانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، أن ما تم على مدار السنوات الماضية من دعم كبير من الدولة المصرية داخل القرى والنجوع بمشروعات قومية حقيقية وصلت لكل منزل عبر المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، ساهم بشكل كبير فى خروج الملايين من أبناء تلك القرى فى الانتخابات الرئاسية ليشكلوا اصطفاف وطنى عظيم لدعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

وأضاف النائب محمد عبد العليم الضبعاوى، لـ"الخليج 365"، أن قرى ونجوع غرب وشرق محافظة الأقصر قدمت ملحمة عظيمة بالتعاون الكبير بين العمد والمشايخ والقيادات النسائية فى توفير كافة الدعم اللازم للسيدات والرجال من كبار السن، وكذلك الشباب أمام اللجان قاموا بعمل ضخم لخروج المشهد كما يليق أمام العالم أجمع، مشيداً بتحقيق الأقصر ما يصل لـ60% من معدلات التصويت وهو رقم ساهم في زيادته بشكل كبير أبناء القرى الذين تواجدوا بالطوابير وخرجوا في مسيرات ضخمة في كافة القرى والنجوع حول مصر.

فيما وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب،وكبار السن وذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.



النائب محمد عبد العليم الضبعاوى عضو مجلس الشيوخ بالأقصر



مشروعات الدولة لدعم القرى أدت لظهور طوابير كبيرة بالانتخابات