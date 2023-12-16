شكرا لقرائتكم خبر عن عضو ائتلاف نزاهة: مخرجات الحوار الوطنى كلمة السر فى التعددية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بودالي، عضو ائتلاف نزاهة، إن الائتلاف تمكن من المتابعة الدقيقة لكافة مراحل العملية الانتخابية من خلال الرقابة الفعالة، وقد رصدنا في هذا الاستحقاق الهام ضمانة حقيقية بدءا من تسجيل الانتخابات وصولا لحجم المشاركة، منوها أنه قد تم مراقبة عملية التصويت للمصريين بالخارج ايضا التى تمت أوائل الشهر الجاري.

وأشار عضو ائتلاف نزاهة، خلال المؤتمر الختامي للائتلاف لمتابعة الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم السبت، إلى أنه تم متابعة سير العملية الانتخابية بفرنسا وانجلترا، مؤكدا أن التزام الدولة بإجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من كافة التحديات العالمية والاقليمية الراهنة، دلالة على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الذى يسهم في بناء مسار سليم لصناعة مستقبل أفضل، مؤكدا أنه من أهم المزايا التى تم رصدها كانت التعددية الحزبية في هذا السباق، من خلال اختلاف تيارات المرشحين الذين خاضوا منافسة شريفة، وصولا لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا: "صوت المصريين سيحدد الفائز".

وأكد " بوادلي"، على أهمية مخرجات الحوار الوطني التى ساهمت في الخروج بهذا المشهد المميز، فلم يقتصر التطور في المجال السياسي، بل شمل عدة مجالات اخرى على صعيد البنية التحتية التى عكفت الدولة على تطويرها خلال العشر سنوات الماضية، وانعكست يشكل إيجابي على مختلف الطبقات الاجتماعية.