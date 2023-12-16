شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام ناعيا أمير الكويت: عمل على تقوية البنيان العربى وتعزيز تماسكه والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس المجلس: "اتقدم بخالص التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق والأمة العربية والإسلامية في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان".
وأضاف: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها ،وكانت له جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائمًا على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه".
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