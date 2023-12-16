جمعية "من حقي الحياة" أقامت معرضها الميلادي في كنيسة سيدة الدوير- الفيدار

أقامت جمعية "​من حقي الحياة​"، معرضها الميلادي السّنوي الثّاني في صالة كنيسة سيدة الدوير- ​الفيدار​، ويتضمّن احتفالات دينيّة وثقافيّة عدّة. ويستمرّ المعرض لغاية يوم غد الأحد، ويهدف إلى تشجيع الصّناعات المحليّة.

في هذا الإطار، أشار رئيس الجمعيّة ​الخوري طوني الخوري​، إلى أنّ "المعرض يسلّط الأضواء على الصّناعات المحليّة، عبر إبراز خصائصها وميزاتها وجودتها الّتي تُضاهي الصّناعات العالميّة، الإمكانيّات الموجودة والمساعدة على إظهارها بشكل راق، أهميّة عمل المرأة وتميّزها في مجالات عديدة وإبراز طاقاتها ومواهبها؛ والمساهمة في التّرويج لهذا المنتوجات".

ولفت إلى أنّ "هذه المشاريع الأربعة بدأت بحلم رجال وسيّدات عصاميّين وعصاميّات، هم نموذج للشّباب اللّبناني الّذي إن أراد صنع، وإن رَغِب وصل"، مؤكّدًا أنّ "نشاطات الجمعيّة كلّها هي نشاطات هادفة، تسعى من خلالها وبمجّانية تامّة، إلى التّرقّي بالأشخاص والمؤسّسات لِما فيها خيرهما وازدهارهما".