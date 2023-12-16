المجلس العام الماروني هنأ بقرار التمديد لقائد الجيش: نرفض المس باستقرار المؤسسة العسكرية

هنّأ رئيس ​المجلس العام الماروني​ ميشال متى وأعضاء الهيئة التّنفيذيّة، اللّبنانيّين جميعًا بـ"قرار ​مجلس النواب​ التّمديد لقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، وقادة الأجهزة الأمنيّة الّذين يحملون رتبة لواء أو عماد ولا يزالون في وظائفهم"، مشيرًا إلى "أنّهم تلمّسوا في قرار البرلمان، حلًّا لأزمة كادت أن تهدد الوطن. فالتّمديد جاء لأجل ضمان الاستقرار في ​قيادة الجيش​، في خضمّ هذه الحرب القائمة في ​الجنوب​".

واعتبر في بيان، أنّ "العماد جوزاف عون رجل وطني صاحب مناقبية عالية"، مؤكّدًا رفضه "المسّ باستقرار ​المؤسسة العسكرية​، وسط التّدهور المعيشي والأمني والفراغ في سدّة الرّئاسة الأولى". وتمنّى "التّسريع في ملء الفراغ على مستوى كلّ مؤسّسات الدّولة"، مجدّدًا دعوته النّواب إلى "انتخاب رئيس للبلاد يعيد دورة الحياة إلى طبيعتها".