سفير اليابان باختتام برنامج تدريبي على الزراعة الحضرية: نعمل لتعزيز الأمن الغذائي وتدعيم سبل العيش

أشار سفير ​اليابان​ في ​لبنان​ ماغوشي ماسايوكي، إلى أنّ "اليابان تركّز على النّهوض بالقطاع الزّراعي، من خلال المشاريع الّتي تعزّز ​الأمن الغذائي​ وتدعم سبل العيش".

ولفت، خلال مشاركته في احتفال برنامج ​الأمم المتحدة​ للمستوطنات البشريّة، ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ في لبنان، سفارة اليابان وبلدية ​طرابلس​، باختتام البرنامج التّدريبي حول الزّراعة الحضريّة للإنتاج الغذائي، ومشروع المرجة لتعزيز الزّراعة الحضريّة، من خلال تأهيل أرض زراعيّة في منطقة زيتون- طرابلس، إلى أنّ "هذه المساعدة الأخيرة الّتي تعزز الزّراعة الحضريّة في طرابلس، تدفع نحو هذه الأهداف، كما ساعدت على خلق فرص عمل في الإنتاج الغذائي والزّراعي، من خلال توفير البنية التّحتيّة والمعرفة اللّازمة".

وأعرب ماسايوكي، عن أمله في أن "تؤسّس هذه المنحة نموذجًا مستدامًا صديقًا للبيئة، وقابلًا للتّطبيق اقتصاديًّا"، موضحًا أنّ "منطقة الشلفة في ​أبي سمراء​، تُعدّ واحدةً من أكثر الأحياء ضعفًا في طرابلس. تواجه المجتمعات ظروفًا معيشيّةً غير مستقرّة، وانعدامًا في الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بسبب الأزمات الّتي طال أمدها في لبنان".

وركّز على أنّ "من أجل توفير فرص كسب العيش على المدى الطّويل للمجتمع، يقوم مشروع المرجة بتعزيز الزّراعة الحضريّة، من خلال تأهيل أرض زراعيّة في منطقة زيتون- طرابلس، تعود ملكيّتها إلى دائرة الأوقاف الإسلاميّة في طرابلس، ومن خلال الدّعم التّقني الّذي تقدّمه منظمة الأغذية والزراعة (​الفاو​) لإقامة بنى تحتيّة زراعيّة منتجة ومستدامة بيئيًّا، إضافةً إلى وضع خطّة للجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيّةـ والتّدريب التّقني على الممارسات الزّراعيّة السّليمة، الّتي ترتكز على مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك"؛ وربط المنتج بالسّوق".