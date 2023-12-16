شقير أثنى على قانون التمديد: مجلس النواب قطع الطريق على محاولات إحداث شرخ بقيادة الجيش

أعرب رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق ​محمد شقير​، عن ارتياحه "لصدور قانون تمديد سنّ التّقاعد لرتبتَي عماد ولواء"، مؤكّدًا أنّ "​المجلس النيابي​ نجح بوضع حدّ لحالة الإرباك الّتي سادت في الأيّام الماضية، وكادت تعرّض ​المؤسسة العسكرية​ للخطر، كما أنّه قطع الطّريق على محاولات البعض إحداث شرخ على مستوى ​قيادة الجيش​".

وشدّد في تصريح، على أنّ "بقاء قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ سنةً إضافيّةً على رأس المؤسّسة، يعزّز مناعتها وصلابتها ووحدتها في أصعب مرحلة يمرّ بها الوطن"، مشيرًا إلى أنّ "شمول القانون الضبّاط برتبة لواء، ينعكس إيجابًا على مؤسّسة ​قوى الأمن الداخلي​ بقيادة اللّواء ​عماد عثمان​، ويحول دون دخولها بمخاض البحث عن خيارات ملء الفراغ المحتمل".

وأعرب شقير عن أمله في أن "ينتقل ​لبنان​ مع مطلع العام الجديد إلى مرحلة الحلول الدّائمة، بدءًا بانتخاب رئيس الجمهوريّة، وتشكيل حكومة إنقاذ تتولّى عمليّة إصلاح شاملة، والانتقال إلى انتظام عمل الدّولة بكلّ مؤسّساتها، ليعود اللّبنانيّون إلى حياتهم الطبيعيّة الّتي يتوقون إليها".