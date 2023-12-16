أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من قبل ظهر اليوم ‏السّبت 2023-12-16، هجومًا جويًّا بطائرة مسيّرة انقضاضيّة، على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية ​هونين​ اللّبنانيّة المحتلّة)؛ ما أدّى إلى ‏سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بمسيّرة انقضاضية تموضعًا لجنود ‏إسرائيليين خارج ثكنة راميم وأوقعنا إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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