أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن "إلغاء الموعد بين ميقاتي ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الذي كان مقررا عصر اليوم بسبب الغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية فرنسا ألغت زيارتها الى لبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها بمطار باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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