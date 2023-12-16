القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة "أم الرشراش" جنوب فلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنّ "سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".

وأكد القوات، على "استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأهابت بـ"كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة".