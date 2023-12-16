مصر تنعي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. وتعلن الحداد ثلاثة أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

نعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير شئون الديوان الأميري: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد دخل إلى المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة، الأسبوع الماضي، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية.