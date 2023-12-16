مسيرة طويلة من العمل السياسي والوطني.. تعرف على سيرة أمير الكويت الراحل الشيخ “نواف الأحمد”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه المسيرة المميزة لأمير الكويت الراحل الشيخ “نواف الأحمد الصباح”.

وذكرت أن أمير الكويت الراحل الشيخ “نواف الأحمد الصباح” توفي عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد معاناة مع المرض.

وبينت أن الشيخ “نواف” بدأ حياته السياسية في عام 1961، حين عين محافظا لمنطقة حولي، ليتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب القيادية العليا في الكويت.

وأفادت بأن الشيخ “نواف” عين وزيرا للداخلية ثم وزيرا للدفاع، وبعد تحرير الكويت تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضحت أن الشيخ “نواف” عاد نائبا لرئيس الحرس الثوري ثم وزيرا للداخلية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2006 تم تزكيته وليا للعهد، قبل أن يتسلم الحكم في سبتمبر 2020.