سفير فلسطين في روسيا: نريد وقفًا لإطلاق النار والإسراع بإدخال المساعدات إلى غزة واستكمال تبادل الأسرى المدنيين والحديث الجدي عن مرحلة ما بعد الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد سفير فلسطين في روسيا “عبد الحفيظ نوفل”، أن السلطة الفلسطينية تسعى للوقف الفوري لإطلاق النار من خلال مساعيها الدبلوماسية مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث” أن الحرب في قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية توقفت عن الدخول عبر معبر رفح البري، منذ استئناف العدوان الإسرائيلية على قطع غزة، ما زاد تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.