وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشقيقة، قد أعلن عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح، وقال: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد .. مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد بمسجد بلال بن رباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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