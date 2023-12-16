الأحد .. مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد بمسجد بلال بن رباح

‏صرح وزير شؤون الديوان الأميري، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشقيقة، قد أعلن عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح، وقال: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.