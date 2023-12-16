مقتل 20 جنديًا إسرائيليًا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال الأسبوع الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 20 جنديا لقوا مصرهم في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مصرع جندي في معارك قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مصرع ضابط يشغل قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصرع ضابط وإصابة ضابطين وجنديين بجراح خطيرة.

وفي سياق اخر، يعتقد أن هناك 134 رهينة لا يزالون في غزة - وليس جميعهم على قيد الحياة - من أصل 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر، كما قتل أيضا 1200 شخص.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مصرع 20 من الذين لا يزالون تحتجزهم حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وفي سياق متصل استشهد اليوم السبت عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في شارع "غزة القديم" شمال القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا على الأقل، واصابة آخرين بجروح.

استشهد عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في "جباليا"، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب في منطقة "تل الزعتر" شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله.

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع.

فيما يخص مستشفى "كمال عدوان"، الذي يتعرض لليوم الثامن على التوالي لحصار، فقد دمر الاحتلال بالكامل الجزء الجنوبي للمستشفى، وما زال يستهدف كل من يتحرك بداخله، كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه دون ماء ولا غذاء.

رئيس قسم الأطفال في مُستشفى "كمال عدوان" حذر من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق المتواجدين داخله، بعد إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على مغادرته، والتجمع في ساحاته، وسط أجواء الطقس الباردة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.