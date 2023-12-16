طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية



ياسر رشاد - القاهرة -

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين على أراضيها لتسير الأمر عليهم في القيام بإصدار واستخراج الوثائق المطلوبة للعمل، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في السعودية بشكل إلكتروني الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين في السعودية

وتعتبر خدمة استعلام خروج نهائي واحدة من أهم الخدمات التي تنسخها وزارة الموارد البشرية عبر منصة أبشر للمقيمين، لتسهيل الأمر عليهم لمعرفة موعد انتهاء التأشيرة من أجل الالتزام بتاريخ الخروج النهائي، لتجنب الغرامات في حال تجاوز المدة القانونية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية

1- قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

2- أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

3- قم بإدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك

4- من الشاشة الرئيسية، اختر “خدماتي” ثم اضغط على “استعلام” للتمكن من الدخول إلى الخدمة واختيار خروج نهائي

5- بعد ذلك قم اضغط على “الجوازات”، ومن الخيارات الظاهرة أمامك اختر حالة تأشيرة خروج وعودة

6- سيتم الإنتقال بك إلى الصفحة التالية التي تتضمن العديد من الحقول الواجب عليك تعبئتها بطريقة صحيحة، المعلومات هي كالتالي: (رقم الإقامة، رقم هوية الكفيل، ادخال الرمز المرئي، إدخال رقم التأشيرة، كتابة رقم جواز السفر).

طريقة طباعة تأشيرة خروج نهائي للمقيمين في السعودية

1- قم بالدخول إلى موقع مقيم

2- اختيار صلاحية التأشيرات، وبعد ذلك تظهر لنا قائمة فرعية بها أمران، الأول: صلاحية التأشيرة والآخر: طباعة التأشيرة

3- اختر طباعة التأشيرة، ومن ثم نقوم باختيار الرقم الخاص بالإقامة

4- إدخال كافة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح، ومن ثم الضغط على زر تحقق

5- سيتم الإنتقال بك إلى صفحة جديدة تتضمن كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة، مثل: الاسم، ونوع التأشيرة، وتاريخ ميلاد الشخص، وتاريخ إصدار التأشيرة، ومدتها وغيرها من المعلومات

6- بعد ذلك يمكن للمستخدم طباعة تأشيرة الخروج النهائي من خلال النقر على زر طباعة.

رسوم إصدار تأشيرة "خروج وعودة مفردة" في السعودية

تبلغ رسوم خروج وعودة المقيمين في السعودية 200 ريال للسفر لمدة شهرين كحد أقصي.

كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل شهر إضافي.

بينما تبلغ رسوم اصدار تاشيرة "خروج وعودة متعددة" فتبلغ 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويتم فرض 200 ريال عن كل شهر إضافي