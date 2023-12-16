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مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على وفاة أمير دولة الكويت

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

تنكيس علم مصر القاهرة - سامية سيد - تنكيس علم مصر

كتبت - نور علي

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:06 م

نكس مجلس النواب، أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم السبت - حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت الموافق   16 ديسمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق  18 ديسمبر 2023 .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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