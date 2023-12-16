شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس منظمات المجتمع المدنى " تُشيد بمشاركة المرأة فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هنا فوستر، رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، إن مخرجات الحوار الوطني ساهمت بقوة في المشهد السياسي الذى رصدناه خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، لافتة الى ضرورة خلق آليات لتطوير مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، مثمنة دور نساء مصر في المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي .

وطالبت رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الختامي للائتلاف لمتابعة الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم السبت، أنه لابد من توفير بيانات دقيقة ومؤشرات حول حجم مشاركة المرأة المصرية في الاستحقاقات الانتخابية، لافتة الى أهمية توفير التثقيف المدني وتعزيز دور المرأة في المسار السياسي، مع تحقيق مبدأ المساواة في عملية صنع القرار.