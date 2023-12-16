حزب إرادة جيل ناعيا الشيخ نواف الأحمد الصباح: رحل بعد مسيرة عطاء

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، بخالص الحزن والأسي المغفور له بإذن الله تعالي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري، ليلقي ربه راضياً مرضياً بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأشار "مطر" إلي أن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر قاد خلال مسيرته الـنهضة والتنمية والتحديث لدولة الكويت الشقيقة، وقد أدي أمانته بكل وطنية ،إخلاص وكان حاضراً فاعلاً ،وسنداً دافعاً في كافة القضايا العربية والإسلامية .