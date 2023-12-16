حزب الاتحاد ينعى أمير الكويت: عاش راعيا لمصالح شعبه وأمته العربية

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، مخلفًا وراءه تاريخًا طويلًا داعمًا لمصالح الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن "الشيخ نواف الأحمد"، كان رمزًا عربيًا وإسلاميًا، دافع طيلة حياته عن مصالح أمته، ودفع باتجاه تقدم الدول العربية ورعاية مصالحها.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لعب دورًا منذ أن كان وليًا للعهد في عام 2006، وبعدما تولى الإمارة في 2020، على تماسك الدول العربية ووحدتها واستقرارها.

و أعرب رضا صقر عن تطلعاته وثقته في أن تستكمل دولة الكويت النهضة التي رسخ لها ودعم ركائزها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم رضا صقر، رئيس الحزب، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، وللشعوب العربية والإسلامية، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد.