بوشكيان: الجناح المغترب مكمل للمقيمين ويشكلون معًا قوة دفع للنهوض بلبنان

جال وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، في المدينة الميلاديّة "Christmas in action" في الفوروم دو بيروت، مبديًا إعجابه بالصّناعات المعروضة، إن كانت للزّينة أو للمنتوجات الغذائيّة المنوّعة والمتخصّصة وغيرها من السّلع.
وأكّد أنّ "اللّبنانيّين لا يعرفون الاستسلام. وها هم المغتربون حشدوا طاقاتهم وقرّروا المجيء لتمضية فرصة الأعياد في لبنان. هم الجناح المغترب المكمّل للمقيمين، ليشكّلوا معًا قوّة الدّفع للنّهوض بلبنان".
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