ذكر الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‏والشّريفة، وعند السّاعة 2:00 من بعد ظهر يوم السّبت 2023-12-16، رصد ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مجموعةً من جنود العدو تدخل إلى منزلين في ‏مستعمرة ​المنارة​، فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما ‏إصابة مباشرة؛ وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

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