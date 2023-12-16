رعية مار مارون في طرابلس افتتحت معرض الميلاد وأضاءت شجرة العيد بحضور سويف

إفتتحت رعية مارمارون في طرابلس، معرض الميلاد الاول "كريسمس ماركت" واضاءت شجرة الميلاد وسط باحة الكنيسة، ببركة رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.

ولفت سويف، الى أننا "كنا في الظلام والحرب والحزن والقهر والدمار، ولكن في عيد الميلاد كلنا مسلمين ومسيحيين نجدد ايماننا بالحياة وربها الذي وهبنا الحياة والطاقة لنتغلب على مختلف انواع الحقد والاحباط واليأس".

وأشار الى أن "هذه الصورة ليست عن مار مارون في طرابلس بل هي صورة عن مدينتنا التي نحبها وننتمي لها، ونأمل ان تكون هذه الانوار مشعة في الاعوام القادمة في ارجاء المدينة، في مختلف الاعياد ان كنا مسيحين ام مسلمين، فالعيد هو واحد فعيد الميلاد هو عيد الحب والعائلة المجتمعة تحت سقف واحد وهو السماء التي تجمع الجميع ، والهواء الواحد الذي نستنشقه والهم المشترك الذي نعيشه ".

وأضاف "نصلي اليوم من اجل غزة واطفال غزة الذي يفدون الشرق كله بدمائهم فهو البذور لتغيير المنطق والفكر والنظرة للانسان واحترام الانسان وكرامته، لا يمكن ان تحل المشاكل في العالم بآلة العنف القاتل والجريمة، لا يمكن ان تحل المشاكل والازمات الا بالحوار العقلاني، وتحقيق السلام العادل ".

وتابع "نصلي في هذا الميلاد ان يكون في قلوبنا وبيوتنا وشبابنا ميلاد جديد كي لا يهاجروا، وان غادروا ان يبقى قلبهم معلق بهذا البلد، هذا البلد الذي يعتبر اكثر من وطن بل هو رسالة حب ولقاء وحوار وحرية، وان شاء الله يكون ميلاد مبارك للجميع".

.