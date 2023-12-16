لفت الأمين العام لـ"اتحاد المصارف العربيّة" وسام فتوح، إلى "أنّنا نشهد طفرةً متزايدةً ومتسارعةً في لبنان، في استخدام البطاقات المصرفيّة لحسابات "الفريش" بالدولار وعملات أجنبيّة أخرى، وذلك بالتّوازي مع انتشار ملحوظ لشركات تحويل الأموال وفروعها، الّتي تقوم بالإضافة إلى عمليّات تحويل الأموال التّقليديّة؛ بعمليّات ماليّة وصرافة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "في ظلّ ذلك، نأمل بتعافي القطاع المصرفي اللّبناني في أسرع وقت ممكن، وعودته إلى لعب دوره الاقتصادي الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر فتوح: نشهد طفرة باستخدام البطاقات المصرفية لحسابات "الفريش" ونأمل بتعافي القطاع بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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