ذكّر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، بـ"طلبه من أصحاب المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية، عدم إستخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها".
وأكد بوشكيان، أن "الوزارة تتثبّت من التزام الصناعيين بهذا التعميم عبر التشدّد بمنح التراخيص أو تجديد الشهادة الصناعية"، مشيراً إلى "أن الوزارة تتّخذ الإجراءات والتدابير بحقّ المخالفين".
وشدد على أن "الصناعيين مسؤولون تجاه الوطن، ولا يأخذون أيّ قرار على حساب الاقتصاد الوطني، وهم يؤمّنون أكثر الفرص والمجالات المتاحة لتوظيف الشباب اللبناني المتخصّص واليد العاملة اللبنانية الماهرة وصاحبة الخبرة".
ورأى أن "تجاوب القطاع الخاص مع قرارات وتعاميم القطاع العام هو الذي يحمي هذه الاجراءات ويضعها موضع التطبيق، بموازاة الرقابة الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان: الصناعي الذي يوظّف سوريًا من دون أوراق قانونية يعرّض مصنعه للاقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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