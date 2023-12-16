قوى الأمن عممت صورة شاب غادر منزله في برج الشمالي- صور ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، ​صور​ة المفقود: محمد أحمد مناع (مواليد عام 2004، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2023-12-12 منزله الكائن في بلدة برج الشّمالي- صور، ولم يعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، "الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".