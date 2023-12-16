عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد أحمد مناع (مواليد عام 2004، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2023-12-12 منزله الكائن في بلدة برج الشّمالي- صور، ولم يعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، "الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة شاب غادر منزله في برج الشمالي- صور ولم يعُد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.