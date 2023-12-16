بخاش التقى في باريس مسؤولين عن القطاع الطبي الفرنسي وشرح آلية العمل في نقابة أطباء لبنان

التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش في باريس، رئيس المجلس الوطني لنقابات الأطباء الفرنسية فرنسوا ارنو، مسؤول العلاقات الاوروبية والعالمية في المجلس فيليب كاتالا، الامين العام للجمعية الفرنسية للأطباء من اصول لبنانية جورج نصر.

وشرح بخاش، خلال اللقاء "آلية العمل في نقابة أطباء لبنان وسبل التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال"، لافتاً الى أن "زيارتي للمجلس الوطني لنقابات الأطباء الفرنسية تأتي في سياق تنظيم قمة الطب الفرانكوفوني التي ستنعقد صيف ٢٠٢٤ والتي ستشكل انطلاقة جديدة لأطباء الفرانكوفونية ودولها لناحية السياسات الصحية المشتركة".

وأشار الى أنه "كان لا بد من شرح آلية العمل في نقابة أطباء لبنان في بيروت والتزامها معايير العمل النقابي وحرصها على مصلحة الطبيب والمريض، وتطرقنا الى سبل المزيد من التعاون بين نقابة لبنان والنقابات الفرنسية بغية الاستفادة من التطور الفرنسي في عالم الطب والصحة".