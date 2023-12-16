إعلان ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح أميرًا للبلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له، أنّه "ينادي بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد"، بحسب وكالة "كونا" الكويتية.
وفي وقت سابق، أعلن الدّيوان الأميري الكويتي، أنّ "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمّتَين العربيّة والإسلاميّة وشعوب العالم الصّديقة، أمير البلاد الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الّذي انتقل إلى جوار ربّه اليوم السّبت"، عن 86 عامًا.
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