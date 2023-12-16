أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية، أنه "تبيّن من التحقيقات الأولية، أن الثلاثة إسرائيليين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية يوم أمس، لوّحوا بأعلام بيضاء عند اقترابهم من المبنى المتواجد بداخله القوات، لكن عناصر الجيش الإسرائيلي فتحوا النيران بعد تشخيصهم على أنهم عناصر معادية، ما أدى لإصابة اثنين منهم على الفور فيما هرب الثالث إلى داخل المبنى وهو مصاب، ثم عاود الخروج وهو يصرخ بالعبرية "أنقذونا"؛ إلا أن الجيش الإسرائيلي عاود إطلاق النار عليه وقتله".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: المحتجزون الذين قُتلوا في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وأحدهم صرخ بالعبرية "أنقذونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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