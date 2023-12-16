بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي توليه مقاليد الحكم.. من هو الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت، خلفًا لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد صراع مع المرض.

وبعد وفاة أمير الكويت، برز اسم ولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي سيتولى مقاليد الحكم، وفيما يلي نبذة عنه:

تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في (08 أكتوبر 2020م) بتزكية من أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

وهو من مواليد 1940 ، نشأ في بيت الحكم ، فهو الإبن السابع لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح ، وأخ لثلاثة حكام هم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

تلقى الشيخ مشعل تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت.

التحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م

بعد تخرجه في كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980م، وقد تحولت في عهده إلى " جهاز أمن الدولة "، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الإسم حتى الآن.

عُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004م نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى سموه ولاية العهد.

وتقلد العديد من المناصب الفخرية فهو الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973م ــ 2017م).

عُيِّن من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) عام 1977م رئيساً لديوانية شعراء النبط.

أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979م.

الإنجازات

كان له بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، فقد حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.

شهد الحرس الوطني خلال فترة تولي سموه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره مساندًا في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.

حصل ديوان نائب رئيس الحرس الوطني في عهد سموه على ( جائزة جابر للجودة ) و"شهادة الآيزو".

تمكن الحرس الوطني في عهد سموه من قراءة دوره الاستراتيجي عبر ثلاثة خطط استراتيجية خمسية: (2010م – 2015م) "الأمن أساس التنمية" و (2015م – 2020م) "الأمن أولا" و(2020م – 2025م) "حماية وسند".

قام الحرس الوطني في عهده بتجهيز عناصر فنية ذات كفاءة وتدريب لديهم خبرة ودراية للتعامل مع الظروف الاستثنائية باستخدام تقنيات حديثة ومطورة، وقد أبرم الحرس الوطني عدة بروتوكولات تعاون مع الأجهزة الحيوية بالدولة ليقدم لها يد العون وقت الحاجة إليه.

قام الحرس الوطني في عهد سموه بدور فعَّال خلال التصدي لأزمة الأمطار 2018م، وفي مواجهة التسرب الإشعاعي في المنشآت النفطية، وفي دعم قوة الإطفاء العام في مكافحة بعض الحوادث الكبرى، وشارك الجهات المعنية في الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

على المستوى الإقليمي والدولي عقد الحرس الوطني في عهده اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وصولاً لتمثيل الحرس الوطني دولة الكويت في الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك (FIEP).

مصر تنعى أمير الكويت الراحل

ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣. وينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شئونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.