انت الان تتابع خبر قائمة "واسط اجمل" تتصدر أعلى نسبة تصويت في الاقتراع الخاص والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قائمة "واسط اجمل" حصلت على اعلى نسبة تصويت حسب الاستطلاعات الاولية".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.
أما في واسط، فقد بلغت نسبة المشاركة 55% بحسب التقرير النصف يومي.
وتحالف "واسط أجمل" يتزعمه محمد جميل المياحي، محافظ واسط الحالي.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.
أما في واسط، فقد بلغت نسبة المشاركة 55% بحسب التقرير النصف يومي.
يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.