أكاديمي وباحث سياسي كويتي: الكويت دولة دستورية وانتقال الحكم فيها يمر بسلاسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “عايد المناع” الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي أن الكويت دولة دستورية وانتقال الحكم فيها يمر بسلاسة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “MBC في أسبوع”، أن من شروط ولي العهد الكويتي أن يكون من ضمن أسرة الصباح كما يشترط فيه الرشد والخبرة بأمور الدولة.

وأفاد بأن الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” كان مسؤول عن الأجهزة الأمنية بشكل مباشر في فترة من الفترات، قبل توليه منصب ولي العهد.

وأشار إلى أن أمير الكويت الحالي الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح ينحدر من خلفية عسكرية وعلي دراية بكافة الأمور الأمنية والعسكرية في الدولة.