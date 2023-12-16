الديوان الأميري الكويتي: غدا.. مراسم دفن جثمان أمير البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح، أن مراسم دفن جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقتصرة على الأقرباء فقط بمسجد بلال بن رباح غد /الأحد/.

وقال الشيخ محمد العبدالله ،في بيان اليوم / السبت /، إن العزاء سوف يتقبل من قبل أسرة آل صباح في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان بعد غد /الاثنين/ .