الكويت: تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما حدادا على وفاة أمير البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت بلدية الكويت اليوم /السبت/ تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما حدادا على وفاة أميرالبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث باسم بلدية الكويت محمد المطيري في تصريح له اليوم، إن جميع الإدارات المختصة في البلدية باشرت إجراءاتها اللازمة لتنكيس الأعلام في جميع مباني الوزارت والجهات الحكومية والطرق الرئيسية.

وأكد المطيري جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الحدث والقيام بأعمالها ميدانيا طوال فترة الحداد الرسمي.

ونعى الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية في البلاد لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم /الثلاثاء/ المقبل .