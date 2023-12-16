بالصور- انتشال جثة من أسفل المنزل المنهار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم السبت

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى شمال المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الحماية المدنية، ومسؤولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى، إلى موقع المنزل المُنهار، وجرى انتشال جثمان شخص يدعى "سعيد صبحي عزيز، 43 عامًا، حلاق، مقيم مدينة الواسطى.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي، وإيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.