حركة حماس تعزي في وفاة أمير الكويت نواف الجابر الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عزت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقالت الحركة في بيان لها، "نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء".

وتابع بيان حماس "إنَّنا وإذ نعزّي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق، بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لنستذكر بكل فخر واعتزاز، مواقف دولة الكويت الثابتة وأدوارها الأصيلة، أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في قطاع غزَّة والضفة الغربية المحتلة والقدس، والانتصار لحقوقه وقضيته العادلة، في كلّ المحافل والمناسبات".

كما أشادت حركة المقاومة الفلسطينية بالدور السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي الكبير والمشهود الذي تضطلع به دولة الكويت، في دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني، خلال العدوان الوحشي المستمر الذي يتعرّض له أهالي قطاع غزة.